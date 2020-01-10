Шеститижневі канікули в Канаді і перша поява на публіці - відпустка герцога і герцогині Сассекських породила чимало чуток щодо їхніх планів на життя. Особливу лепту у формування пліток внесли близькі друзі Меган, які мало не в один голос стверджують: герцог і герцогиня не просто відпочивають в Канаді, а придивляються до свого майбутнього місця проживання. Пара разом з малюком має намір переїхати за океан і виконувати свої королівські обов'язки дистанційно.







Щоб не бути голослівними, британське видання Daily Mail зв'язалося з прес-службою Букінгемського палацу за коментарями, і отримало відповідь: міркування друзів і ЗМІ - не більше, ніж «спекуляція», і коментувати подібні чутки ніхто не має наміру.



Втім, немає диму без вогню. У розмові з друзями подружжя нібито часто скаржиться на те, що в 2019 році вони були «відтиснуті» Єлизаветою II, оскільки вибрали свій власний «унікальний шлях». Дійшло до того, що батьки маленького Арчі часом роздумують над тим, щоб відмовитися від своїх титулів (як вони зробили це зі своїм сином) і продовжити жити життям звичайної щасливої родини, повністю присвятивши себе доброчинності.

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