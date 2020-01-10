|Як Кейт Міддлтон відсвяткувала свій день народження
|10.01.2020 06:20
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Як би там не було, Кейт Міддлтон почала святкування за кілька днів до свого дня народження. Пам'ятаєте кадри з недільної служби в капелюсі з пір'ям і сливове пальто? Виявляється, це був образ іменинниці, яка спочатку покликала друзів до церкви, а потім в свій заміський будинок Амнер-Холл в Норфолку.
Королівське подружжя традиційно виділяє для свята одні вихідні і розважає гостей не тільки обідом, а й улюбленою заміською розвагою самої Кейт - стріляниною.
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