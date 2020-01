Представники королівської родини Великобританії мають можливість їсти такі страви, які нам і в прекрасних снах не снилися. Але хто б міг подумати, що колишня армия принца Чарльза, принцеса Діана, обожнювала український борщ.







Про це стало відомо після публікації на Daily Mail листів благодійного південноафриканського фонду The Avril Elizabeth Home for the Mentally Handicapped 39-річної давності.



У 1981 році співробітники фонду звернулися з проханням до відомих особистостей поділитися своїми улюбленими рецептами для нової куховарської книги. Серед них опинилася і принцеса Діана, правда, в ті часи вона була ще леді Діаною Спенсер - нареченою принца Чарльза. Своєю улюбленою стравою вона назвала український борщ і розповіла, що любить готувати його за власним рецептом. Серед інгредієнтів - буряк, йогурт, цибуля, курячий бульйон, молоко, сметана, сіль, перець.

