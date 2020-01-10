Потап (Андрій Потапенко) обожнює свою дружину, Настю Каменських, і не втрачає можливості показати її чергове фото. Днями виконавець поділився новою спільною світлиною, яка дала можливість фанатам зрозуміти, що зіркове подружжя знову на відпочинку.







На фото Потап одягнений в легку футболку, на голові красується гангстерський капелюх. Настя накинула на себе чорну накидку, а в волоссі велика квітка, яка асоціюється з гаїтянками.



"Чудові дні починаються з Настею", - підписав музикант своє нове фото.



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 4 Січ 2020 р. о 2:53 PST



За хештегом можна припустити, що пара знову вирушила не тільки відпочивати, але й працювати. Зазначимо, що в своєму акаунті Настя також розмістила фото з курорту. Співачка їх підписала "Мексика, Канкун".

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