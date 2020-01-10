|Вагітна Ешлі Грем запустила весільну колекцію plus-size (Фото)
|10.01.2020 22:10
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Ешлі Грем переживає, щоб дівчата з формами комфортно почували себе не тільки на пляжі (це ми про її колекцію купальників), але і в найважливіший день - модель спільно з брендом Pronovias запустила лінійку весільних суконь plus-size.
«Минуло 9 років з тих пір, як ми з Джастіном одружилися, і я б нічого не стала змінювати в той день. Крім одного... Багатьом з нас знайоме почуття компромісу, коли розмір визначає стиль. Я знайшла силует, який мені сподобався, але в підсумку довелося змінити всі основні деталі. Знайти плаття мрії - це те, що я хотіла б пережити! І я хочу, щоб ви всі могли це зробити», - написала модель в Instagram.
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