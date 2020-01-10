З 5 на 6 січня на премії «Золотий глобус» було багато цікавого: і жарт Бреда Пітта про дівчат, і зворушлива мова Тома Хенкса, від якої ридав весь зал, і коментарі про різницю у віці між Лео Ді Капріо і його 22-річною дівчиною. А ще після церемонії Дженніфер Еністон розповіла в Instagram, що коли за столом закінчилася випивка, Різ Візерспун (її подруга і колега по серіалу «Ранкове шоу») просто попросила по келиху шампанського у сидячих поруч Бейонсе і Джей Зі!







У Мережі жарт оцінили не тільки користувачі, але і самі зірки: сьогодні вранці подружжя прислало Різ цілий ящик шампанського!



«Зараз 11:30 і ми п'ємо шампанське. Та яка різниця? Це від Бейонсе і Джей Зі», - написала актриса.



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений COMPLEX (@complex) 9 Січ 2020 р. о 4:47 PST

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сводка.нет - Новости Украины и Мира



відео культура шоубиз и культура про допис джей instagram від Теги: фішки