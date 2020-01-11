Кім Кардашьян завжди тримає себе у формі! Судячи з Stories в Instagram, зірка 3-4 рази в тиждень займається спортом і харчується тільки правильної їжею. Наприклад, недавно в гостях у сестри Кортні вона відмовилася їсти шоколадку.







«Ця шоколадка з цукром і глютеном. Я навіть не знаю, що робити і що сказати. Я такі не їм! Але вона хоча б в упаковці без пластика», - сказала Кім.



І тепер Кардашьян показала, що зберігається у неї в холодильнику. Виявляється, він у неї займає цілу кімнату, і там стоять тільки фрукти і овочі (переважно зеленого кольору).



«Я постійно читаю купу коментарів з питаннями про те, чим я годую своїх чотирьох дітей. І я вирішила показати. Ось невелика частина нашого холодильника, який завжди наповнений фруктами і овочами».













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