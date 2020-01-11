Меган Маркл часто опиняється в центрі скандалів. Сім'я звинувачує її в тому, що вона про них забула, а хейтери в Інтернеті просто чіпляються до кожного вчинку Меган: то сина Арчі не так на руки взяла, то дуже товста, то плаття негарне...







До вашої уваги найгучніші скандали через колишню акторку:



Гроші



Стан Єлизавети II оцінюється у 485 мільйонів доларів. І за законом її прямі спадкоємці - сини принц Чарльз і Ендрю. Тепер до списку спадкоємців за заповітом королева віднесла і Меган. Чарльз і Ендрю, за словами інсайдерів, були дуже незадоволені.



Родинні фото



Під час різдвяного виступу на столі Єлизавети II стояли фотографії всіх членів королівської сім'ї, крім Гаррі і Меган. З чуток, королева образилася на герцогів Сассекськиї за те, що вони порушили традицію і вирішили відзначати Різдво в Канаду з мамою Маркл.



Імена на благодійному фонді



З чуток, Меган і Гаррі часто не можуть знайти спільну мову з принцом Вільямом і Кейт Міддлтон. Наприклад, недавно герцоги Кембриджські розпорядилася виключити імена герцогів Сассекських з назви їх загального благодійного фонду. Але Меган і Гаррі створили свій Sussex Royal Foundation.



Персонал



За повідомленнями інсайдерів, Меган Маркл часто свариться з Кейт Міддлтон. Нещодавно джерело, близьке до пари, розповіло ще про одну сутичку прямо перед весіллям герцогів Сассекських. Кажуть, Міддлтон попередила Маркл, як тільки та приїхала в Кенсінгтонський палац, щоб вона була ввічлива з її помічниками і не сварила їх. Але колишня актриса її не послухали, і жорстко відчитала помічницю Кейт. Тут варто згадати, що в Мережі також говорять про важкий характер Маркл і її нібито небажання «спілкуватися з простолюдинами». Загалом, за словами джерела, після сварки Кейт крикнула Меган:



«Це неприйнятно. Це мій персонал, ти не можеш так розмовляти з ними».



Все через Мег



Ще, кажуть, що принци Гаррі та Вільям посварилися через Меган Маркл. Нібито Гаррі вважає, що Вільям недостатньо поважає його дружину і називає її «артисткою, що стала королівською особою».

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