Святкування дня народження герцогині Кембриджської Кейт Міддлтон затьмарене заявою принца Гаррі і Меган Маркл про відсторонення від королівських обов'язків. Виявляється, королева Єлизавета II просила і навіть наказувала онукові почекати зі своєю заявою, але він не послухався.



Всі старші члени королівської сім'ї зібралися в палаці на екстрене засідання, щоб обговорити ситуацію, що склалася, а заплановані урочистості на честь дня народження Кейт були скасовані.







Як розповіли придворні, вже відомо, що Меган і Гаррі понесуть покарання за свій зухвалий вчинок. Принц Чарльз дізнався про заяву сина про відмову від королівських обов'язків всього за десять хвилин до того, як герцог і герцогиня Сассекські виклали відповідний пост в своєму Інстаграмі.



Джерела, близькі до королівської сім'ї, стверджують, що принц Гаррі проігнорував накази королеви з цього питання - вона дала йому інструкції не оголошувати про свої майбутні плани в найближчі дні. Принц Чарльз також просив сина не поспішати, так як потрібен час, щоб оцінити наслідки такого вчинку. Королева просила онука, щоб він спочатку в деталях обговорив свої плани зі своїм батьком, принцом Уельським. Але подружня пара кинула виклик наказом.



«Королева і її сім'я були глибоко розчаровані цією новиною, - наводить The Sun слова королівського джерела. - Їх заява не була узгоджена ні з ким. Це порушує весь протокол. Це оголошення війни всій родині».

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