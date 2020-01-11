31-річна Адель відпочиває в східній частині Карибського моря. Співачці вдалося феноменально схуднути.



На відпочинку зірка поспілкувалася з групою студентів коледжу. Про це розповіла 19-річна Лексі Ларсон, компанія якої перетнулася з Адель під час вечері в ресторані на пляжі. Лексі зазначила, що співачка була налаштована дуже дружелюбно і з задоволенням поділилася своїми спогадами про юність.



Адель була разом з семирічним сином Анджело, тому вона не стала фотографуватися зі своїми новими знайомими.



«Вона розповіла, що скинула близько 45 кілограмів і це дуже позитивний досвід. Вона здавалася такою щасливою і дуже впевненою в собі», - цитує People слова Лексі.









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