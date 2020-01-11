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Адель розповіла, скільки кілограмів скинула, щоб так красиво виглядати (Фото)
11.01.2020 07:45
31-річна Адель відпочиває в східній частині Карибського моря. Співачці вдалося феноменально схуднути.

На відпочинку зірка поспілкувалася з групою студентів коледжу. Про це розповіла 19-річна Лексі Ларсон, компанія якої перетнулася з Адель під час вечері в ресторані на пляжі. Лексі зазначила, що співачка була налаштована дуже дружелюбно і з задоволенням поділилася своїми спогадами про юність.

Адель була разом з семирічним сином Анджело, тому вона не стала фотографуватися зі своїми новими знайомими.

«Вона розповіла, що скинула близько 45 кілограмів і це дуже позитивний досвід. Вона здавалася такою щасливою і дуже впевненою в собі», - цитує People слова Лексі.

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