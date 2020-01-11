|Адель розповіла, скільки кілограмів скинула, щоб так красиво виглядати (Фото)
|11.01.2020 07:45
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На відпочинку зірка поспілкувалася з групою студентів коледжу. Про це розповіла 19-річна Лексі Ларсон, компанія якої перетнулася з Адель під час вечері в ресторані на пляжі. Лексі зазначила, що співачка була налаштована дуже дружелюбно і з задоволенням поділилася своїми спогадами про юність.
Адель була разом з семирічним сином Анджело, тому вона не стала фотографуватися зі своїми новими знайомими.
«Вона розповіла, що скинула близько 45 кілограмів і це дуже позитивний досвід. Вона здавалася такою щасливою і дуже впевненою в собі», - цитує People слова Лексі.
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