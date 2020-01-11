|Меган Маркл з"явилася на публіці без чоловіка і без обручки (Фото)
|11.01.2020 08:03
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Меган відвідала виставу в Національному театрі Дорфман в Лондоні, покровителем якого вона стала після весілля з принцом Гаррі. Папараці «зловили» герцогиню Сассекську, коли вона прямувала до будівлі театру з двома охоронцями і особистою помічницею. Колишня голлівудська актриса воліла для виходу стриманий стиль. Маркл наділа широкі чорні штани, світлу блузку і чорне пальто, доповнивши ансамбль класичними човниками.
Дивно, але Меган відмовилася від будь-яких прикрас і навіть зняла обручку! Також на її пальцях не було каблучки вірності, якупринц Гаррі подарував їй на першу річницю весілля. Залишилося в будинку і знаменита заручальна каблучка з трьома діамантами.
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