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Ештон Катчер отримав серйозну травму, коли вкладав дочку спати
12.09.2019 19:55
Одночасно смішну і жахливу історію Ештон Катчер розповів в прямому ефірі шоу Live with Kelly and Ryan. Нещодавно, коли 4-річна дочка Ештона і Міли Куніс Уайетт прокинулася посеред ночі, актор встав, щоб знову укласти її спати. І в той момент, коли він тримав дівчинку на руках, права нога Ештона раптом перестала його слухатися і він впав. Ось як це було:

"Я повинен був укласти її назад, але мені так не хотілося вставати. Однак я зрозумів, що у мене буде 15 хвилин пекла або зараз від дочки, або вранці від дружини. Щоб не будити Мілу, я вирішив, що краще вкласти Уайетт не у нас, а в її кімнаті. Але як тільки я встав з ліжка і почав йти до доньки, я відчув, що з моєю ногою щось не так. Вона ніби заснула. І я просто впав на місці, а палець на нозі вивернувся в зворотну сторону".

Далі, розповідає Ештон, прокинулася Міла і сама поклала доньку спати. Весь цей час він лежав на підлозі і боявся включити світло, так як не хотів бачити, як зараз виглядає його нога. Але, на щастя, це виявився не перелом.

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