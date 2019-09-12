Последние Сводки

Монобольшинство "Слуги народа" сломалось: советское прошлое и дороги не собрали единого "да"
Верховная Рада 9 созыва впервые не собрала 226 или более голосов "за" для принятия решения. В начале вечернего...
ПЕСы против Слуг: "За слова будут бросать в тюрьму" – фракция вступилась за Геращенко
В ответ на решение профильного Комитета Рады, который 12 сентября рекомендовал времена отстранить нардепа Ирину...
Зеленский заявил, что Минские соглашения будут выполняться
Президент Зеленский в ближайшее время рассчитывает обсудить с Путиным сроки проведения саммита в «Нормандском...
Временный поверенный в делах США в Украине Тейлор заявил, что Украина не приглашала Америку в "нормандский формат"
Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил о готовности США помочь Украине "нормандских...
Зеленский тепло принял Коломойского в Офисе Президента - даже курить разрешили
Президент Украины Владимир Зеленский и его команда приняла олигарха Игоря Коломойского в Офисе президента. ...
Битва за штаны: Рада планирует 11 сентября рассмотреть законопроекты о конфискации незаконного имущества и приватизации
Евросоюз продлил индивидуальные санкции против России
Европейский союз продлил санкции против России до 15 марта 2020 года. Заморозка активов и запрет на въезд действует...
Как «эколог»-аферист Яковлев ворочал миллионами и травил людей
В начале сентября президент Владимир Зеленский анонсировал кадровую чистку в шести государственных органах,...
Рада впервые провалила голосование
На сегодняшнем заседании парламента дважды не нашлось необходимых для принятия решения 226 голосов. (function() })();...
Слуги народа взбунтовались против Офиса президента
Нардепы из фракции Слуга народа жалуются на руководство партии и на Офис президента. (function() })(); Об этом в четверг,...
Украина и Молдова договорились о «безвизе» по ID-картам
Киев и Кишинев согласовали текст Соглашения о введении поездок граждан Украины и Республики Молдова по ID-картам....
Китай об импорте сои из всех российских регионов
Ранее китайские власти приняли решение разрешить поставки в страну соевых бобов из всех российских регионов....
О поклоннике Зефиры: мужчина разбил Mercedes певицы
Этот случай произошел ранее в Москве. Характер происшествия следующий: мужчина напал на автомобиль известной...
Полиция: задержаны журналисты, выступившие в поддержку Голунова
Ранее представители полиции Москвы проинформировали общественность о том, что они начали удерживать участников...
Польша: прокачка российской нефти возобновлена
Польша приняла ранее решение о возобновлении прокачки российской нефти по своему участку трубопровода "Дружба". ...
В ЕС анонсировано обсуждение вступления Северной Македонии в союз - СМИ
Обратим внимание на тот факт, что ранее страны Европейского союза собирались обсудить возможное вступление Северной...
Моряков могут судить дистанционно или даже объявить в розыск - Полозов
Возвращение украинских моряков из российского плена не освободило их от уголовного преследования РФ. Украинских...
Рада на полпути к лишению нардепов денег за прогулы
Нардепам не будут выплачивать компенсацию за выполнение депутатских полномочий, если они наберут определенное...
В Житомирской области масштабный пожар уничтожил дачи и 100 гектаров леса
Причиной загорания стало сжигание сухой травы. В Житомирской области масштабный лесной пожар уничтожил 100 гектаров...
Трамп разморозил деньги, предназначенные на военную помощь для Украины — СМИ
Информация пока не имеет официального подтверждения, но источником якобы выступили два американских сенатора....
Франция обещает блокировать криптовалюту Facebook в Европе
Власти Франции обещают заблокировать развитие в Европе Facebook-криптовалюты Libra. Об этом сообщает ВВС. По их...
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Изнасилование 12-летней школьницы: в полиции рассказали подробности По теме: В полиции раскрыли подробности...
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В Индии собака помогла волонтерам найти щенков под разрушенным зданием...
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В Николае полуобнаженные девушки станцевали тверк посреди улицы...
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Бывший капитан "Динамо" признался, что добирался на работу на метро По теме: Бывший капитан "" Тарас Михалик...
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Лолита Милявская показала архивное видео со звездами российской эстрады...
|Оголена Белла Торн цілується з бойфрендом на червоній доріжці (Фото)
|12.09.2019 22:04
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Белла вийшла в сліпучому міні-платті з відкритою спиною і глибоким декольте. Актриса вибрала кілька масивних ланцюгів з кулонами, браслет і прикрасила ніс сережкою-штангою. Зірка уклала волосся легкими хвилями і підкреслила очі чорними стрілками. Образ завершили витончені чорні босоніжки на високій шпильці.
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