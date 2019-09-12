Последние Сводки

Европейский союз продлил санкции против России до 15 марта 2020 года. Заморозка активов и запрет на въезд действует...

Как «эколог»-аферист Яковлев ворочал миллионами и травил людей В начале сентября президент Владимир Зеленский анонсировал кадровую чистку в шести государственных органах,...

Рада впервые провалила голосование На сегодняшнем заседании парламента дважды не нашлось необходимых для принятия решения 226 голосов. (function() })();...

Слуги народа взбунтовались против Офиса президента Нардепы из фракции Слуга народа жалуются на руководство партии и на Офис президента. (function() })(); Об этом в четверг,...