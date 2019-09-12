Последние Сводки

 Оголена Белла Торн цілується з бойфрендом на червоній доріжці (Фото) - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Оголена Белла Торн цілується з бойфрендом на червоній доріжці (Фото)
12.09.2019 22:04
21-річна Белла Торн знову вийшла в світ разом з новим бойфрендом. Актриса приїхала до Німеччини на Ольденбургский кінофестиваль з 26-річним італійським співаком Бенджаміном Масколо. Закохані не стали стримувати своїх почуттів навіть під час дефіле на червоній килимовій доріжці.

Белла вийшла в сліпучому міні-платті з відкритою спиною і глибоким декольте. Актриса вибрала кілька масивних ланцюгів з кулонами, браслет і прикрасила ніс сережкою-штангою. Зірка уклала волосся легкими хвилями і підкреслила очі чорними стрілками. Образ завершили витончені чорні босоніжки на високій шпильці.

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