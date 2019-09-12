Співачка свого нового бойфренда вкрала у дружини з дитиною.



36-річна Анна Седокова зустрічається з 27-річним Янісом Тіммою. Законна армия латвійського баскетболіста заявила про зраду її чоловіка і негідну поведінку після їхнього розлучення.



Яніс вирішив прояснити ситуацію і «розкрити карти». Він розповів про їхні стосунки з Анною Седоковою та оголосив про розлучення.



«Підтвердження. Понад півроку тому я розлучився з матір'ю мого сина і почав нову главу в моєму житті. Сьогодні я почав новий етап, де найважливіше для мене - турбота про мого дорогого сина Крістіана!»- заявив баскетболіст.



Він додав, що не припинить спілкування зі своєю дитиною. Таке одкровення стало справжньою несподіванкою для його законної дружини Сани. Вона опублікувала скандальний пост, який незабаром видалила. У ньому вона розповіла про те, що давно була в курсі відносин чоловіка з співачкою.



«Чи відомо тобі, що на даний момент ти - не єдиний її чоловік? Я тебе любила всім серцем, подарувала тобі дитину, прощала за все погане, що ти творив, і це те, що я заслужила? Після дев'яти прекрасних років, проведених разом?» - написала жінка в Instagram.



«Тільки що дізналася від свого чоловіка, що ми розлучилися півроку тому. Правда? Я цього не знала. Знаю тільки те, що півроку тому ти став мені зраджувати. І дбати для тебе означає блокувати кредитні картки матері твого сина, залишати без грошей, говорити, що їй разом з найважливішою тобі людиною - сином - потрібно вимітатися з твоєї квартири і жити на вулиці, а ще як можна швидше підписати документи на розлучення, щоб ти міг стати вільним чоловіком для своєї нової леді, яка всім розповідає, що не зустрічається з одруженими?»- емоційно звернулася Сана до чоловіка.





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