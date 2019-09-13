|Старший син Анджеліни Джолі вперше висловився про Бреда Пітта
|13.09.2019 00:15
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Після розлучення зірок фільму «Містер і місіс Смітт» близькі до них джерела повідомляли, що Меддокс відмовляється спілкуватися з Бредом. З'ясувалося, що він не визнає його своїм батьком. Днями юнак підтвердив, що у нього напружені стосунки з актором.
Одному з репортерів вдалось підловити Меддокса на території студентського кампусу університету Енсе в Південній Кореї. Він спробував дізнатися у зоряного спадкоємця, чи збирається Бред відвідати його.
«Я не знаю про це або що там взагалі відбувається», - відповів Меддокс.
Представник преси також запитав про те, чи дійсно їх відносинам з прийомним батьком прийшов кінець. Юнак заявив: «Що буде, то буде».
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