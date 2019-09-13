18-річний Меддокс - перша дитина 44-Анджеліни Джолі. Актриса всиновила його задовго до роману з 55-річним Бредом Піттом. Незважаючи на те, що актор заявив себе другим його опікуном, юнак все одно холодно ставиться до нього.







Після розлучення зірок фільму «Містер і місіс Смітт» близькі до них джерела повідомляли, що Меддокс відмовляється спілкуватися з Бредом. З'ясувалося, що він не визнає його своїм батьком. Днями юнак підтвердив, що у нього напружені стосунки з актором.



Одному з репортерів вдалось підловити Меддокса на території студентського кампусу університету Енсе в Південній Кореї. Він спробував дізнатися у зоряного спадкоємця, чи збирається Бред відвідати його.



«Я не знаю про це або що там взагалі відбувається», - відповів Меддокс.



Представник преси також запитав про те, чи дійсно їх відносинам з прийомним батьком прийшов кінець. Юнак заявив: «Що буде, то буде».

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сводка.нет - Новости Украины и Мира



культура шоубиз и культура меддокс його юнак бредом заявив Теги: діти та сім\'я