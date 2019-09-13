Деталі відносин в королівській родині завжди викликають великий суспільний інтерес. Особливо, коли справа стосується таємниць, про які довго мовчали.



До однієї з таких інтригуючих відносяться взаємини Кейт Міддлтон з другою дружиною принца Чарльза. Герцогиня Корнуольська не хотіла бачити в своїх невістках герцогиню Кембриджську, і на те у неї були свої причини.



Камілла Паркер-Боулз хотіла, щоб принц Вільям розлучився з «милою, але тусклою» Кейт, почасти через її «скромні» корені, повідомляє The Sun з посиланням на Крістофера Андерсона. Автор багатьох бестселерів і колишній редактор журналу Time відомий своєю біографічною роботою про життя убитого американського президента Джона Кеннеді. Крістофер стверджував, що Камілла була найбільшим ворогом університетської подруги принца Вільяма, і у цих двох жінок були непрості відносини. Неприйняття між королівськими особами було настільки сильним, що Паркер-Боулз попросила принца Чарльза переконати сина розлучитися з Кейт. До того ж, Камілла ревнувала до зростаючої популярності Кейт і боялася, що їх з Вільямом пара може затьмарити їх з принцом Чарльзом.





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