34-річний принц Гаррі відвідав в Лондоні святковий захід з нагоди п'ятої річниці «Ігор непереможних» (Invictus Games). Під час візиту правитель «попався» за порушенням традиції своєї родини.



Онук королеви прибув в Гуідхолл на автомобілі. За протоколом двері за членом монаршої родини повинна закривати спеціальна людина, але з Гаррі можна очікувати чого завгодно. Принц сам зачинив двері, тим самим порушивши давню королівську традицію.







Першою, хто пішов проти цього правила, була його армия Меган. У минулому році вона відвідувала Королівську академію мистецтв в Лондоні і, як звичайна людина, зачинила за собою двері машини.



