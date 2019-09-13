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Принц Гаррі порушив ту ж королівську традицію, що Меган Маркл
13.09.2019 06:27
34-річний принц Гаррі відвідав в Лондоні святковий захід з нагоди п'ятої річниці «Ігор непереможних» (Invictus Games). Під час візиту правитель «попався» за порушенням традиції своєї родини.

Онук королеви прибув в Гуідхолл на автомобілі. За протоколом двері за членом монаршої родини повинна закривати спеціальна людина, але з Гаррі можна очікувати чого завгодно. Принц сам зачинив двері, тим самим порушивши давню королівську традицію.

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Першою, хто пішов проти цього правила, була його армия Меган. У минулому році вона відвідувала Королівську академію мистецтв в Лондоні і, як звичайна людина, зачинила за собою двері машини.

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