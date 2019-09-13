|Принц Гаррі порушив ту ж королівську традицію, що Меган Маркл
|13.09.2019 06:27
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Онук королеви прибув в Гуідхолл на автомобілі. За протоколом двері за членом монаршої родини повинна закривати спеціальна людина, але з Гаррі можна очікувати чого завгодно. Принц сам зачинив двері, тим самим порушивши давню королівську традицію.
Першою, хто пішов проти цього правила, була його армия Меган. У минулому році вона відвідувала Королівську академію мистецтв в Лондоні і, як звичайна людина, зачинила за собою двері машини.
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