Международный джазовый фестиваль "Odessa Jazz Fest 2019" пройдет с 21 по 23 сентября С 21 по 23 сентября в Одессе в 19-й раз состоится Международный джазовый фестиваль Odessa Jazz Fest. В нем примут участие зарубежные артисты из 12-ти стран и украинские джазовые музыканты. Свои авторские программы джазмены представят в Летнем театре Городского сада (свободный вход) и в Одесской филармонии. 19 сентября в Арт-галерее Летнего театра состоится специальное событие– выставка знаковых афиш, редких фотографий и других артефактов, рассказывающих о творческом пути талантливого композитора, блестящего пианиста-импровизатора, основателя Odessa Jazz Fest Юрия Кузнецова. «Я передала этой галерее рояль Юрия Кузнецова, — сообщила генеральный продюсер фестиваля, вдова музыканта Наталья Эртнова. – Он мечтал играть в Летнем театре. Мечтал, чтобы там звучал джаз. Я обещала ему, что фестиваль будет продолжать жить». Первый день фестиваля – 20 сентября – продемонстрирует аудитории очень разные по характеру явления современного джаза. Концерт откроет сет польско-литовского проекта Wojtek Pilichowski and Klaipeda Jazz Band. Музыка его лидера бас-гитариста Войтека Пилиховски — это коктейль из джаза, фанка и электроники, замешанный на блестящей виртуозности. Очередным экспериментом опытного польского джазмена стала его коллаборация с молодыми талантливыми импровизаторами из Литвы — Klaipeda Jazz Band. Продолжит фестивальную программу львовский проект Rockoko, в составе которого, кроме скрипки, мы услышим столь необычные для традиционной джазовой музыки виолончели. Участие львовян в фестивале – результат сотрудничества Odessa Jazz Fest и фестиваля шоукейсов Kyiv Music Days. Визитная карточка Rockoko – каверы и авторские композиции в жанре symphonicrock, разбавленном элементами популярной и танцевальной музыки, а также электроники, металла и джаза. Настоящим взрывом эмоций на открытии фестиваля станет проект турецкого гитариста Эркана Огюра — прошедшего школу блюза на его родине в США, и соединяющего американские традиции с турецким мелодизмом. Добавят музыкальной палитре фестиваля легкие краски smooth-джаза известный пианист Алексей Петухов и певицы Анна Ткач и Анастасия Букина. Ярким событием первого фестивального дня станет выступление молодых джазовых музыкантов — лауреатов музыкального конкурса имени Юрия Кузнецова. 21 сентября в 14:00 в Летнем театре в программе Odessa Jazz Fest состоится концерт «Дети играют джаз», участниками которого станут юные джазмены со всей Украины. 21 сентября в 18:00 в филармонии прозвучит этно-джаз — проект известного немецкого пианиста и композитора Ханса Людеманна Trio Ivoire. Впервые на Odessa Jazz Fest мы услышим традиционный африканский инструмент – балафон, на котором играет уроженец Мали Али Кейта. Участие балафониста в фестивале было под вопросом, ведь Европа считает Мали страной повышенного риска, но все обошлось, и уже ничто не мешает музыканту приехать в Одессу. Лидер проекта Ханс Людеманн – музыкант с прекрасным академическим и джазовым образованием, сценический партнер Яна Гарбарека, Эберхарда Уебера, Пола Блея, Ли Конитца, Альберта Мангельсдорфа и Фила Минтона. Подхватит музыкальную эстафету трио из Австрии Mario Rom’s Interzone. Трио Interzone уже более семи лет занимает заметное место в авангарде современной европейской джазовой сцены. «Три кита», на которых стоит музыка джазменов, — это импровизация, спонтанность и живое общение на сцене, как между собой, так и со зрителями. Каждый концерт австрийцев – интерактивное шоу, в котором зал является полноценным участником действа. Завершит программу первого филармонического дня прекрасный дуэт знаменитого итальянского пианиста и французской певицы. Джованни Мирабасси — автор 17-ти золотых дисков и обладатель ряда престижных музыкальных наград, между которых Golden Django, уже начиная с 2001 года заслуженно считается одним из лучших джазовых пианистов мира. Имя молодой француженки Сары Ланкман уже более семи лет на слуху у европейских любителей джаза. В 2012 году она стала победительницей престижнейшего фестиваля-конкурса Montreux Jazz Voice Competition. Председатель жюри, легендарный музыкант Куинси Джонс назвал тогда 23-летнюю вокалистку «по-настоящему великим новым голосом в джазе». В июне 2019 года Ланкман и Мирабасси в дуэте выпустили альбом Intermezzo (специальный гость – саксофонист Оливье Боже). Лирические интерпретации композиций «золотого фонда» Italian Songbook в живом исполнении великолепных француженки и итальянца гости Odessa Jazz Fest услышат одними из первых в Европе. 22 сентябряв 18:00 концертную программу в филармонии начнут замечательные греческие джазмены, сумевшие покорить Нью-Йорк. Это вибрафонист Кристос Рафалидеси контрабасист Петрос Клампанис. Оба музыканта перебрались в столицу джаза, еще будучи студентами. За пять лет совместных творческих усилий двое сынов Эллады и преданных апологетов нью-йорского джаза доказали: каждая их пьеса способна удивить даже самого продвинутого меломана свежестью инструментального звучания и смелыми экспериментами с электронными эффектами, вокалом, оригинальными исполнительскими техниками. Музыка Рафалидеса и Клампаниса получила высокую оценку от таких признанных мастеров современного джаза, как Гэри Бертон и Антонио Санчес. В этот же день публику ждет концерт трио из Люксембурга DOCK INABSOLUTE. В их музыке критики находят элементы джаза (от мейнстрима до ECM), барокко, строго классического академизма и прогрессивного рока. Во главе экспериментального трио — пианист и композитор, автор большинства пьес Жан-Филипп Кош. Получивший музыкальное образование в таких непохожих друг на друга учебных заведениях, как бостонский Berklee College of Music, университет искусств Codarts Rotterdam в Голландии, музыкальный колледж в немецком Саарбрюкене и Королевская консерватория Льежа в Бельгии, руководитель DOCK IN ABSOLUTE освоил множество музыкальных языков. На сцене, однако, Жан-Филипп предпочитает говорить на своем собственном. Завершит официальную фестивальную программу фьюжн — трио французского гитариста Greg Lamy. Уроженец Нового Орлеана, он уже без малого двадцать лет активно выступает в Европе. Названный критиками «восходящей звездой» еще на заре двухтысячных, сегодня Лами – состоявшийся музыкант-импровизатор, самобытный представитель европейского джаз-фьюжн и активный экспериментатор. Каждый фестивальный день будет завершаться джем-сейшеном в баре «Ай лав ю, Петрович», а особыми событиями станут концерт-импровизация «Индийский эпос в джазовой обработке. Синтез Востока и Запада» 19 сентября в 19:00 (UrbanMusicHall) и прослушивание кандидатов на получение областной музыкальной премии имени Юрия Кузнецова, которое состоится 17 сентября в 14:00 в Одесском колледже искусств и культуры имени Константина Данькевича. Автор — Ирэн Адлер, фото Льва Райзмана Сводка.нет - Новости Украины и Мира



культура шоубиз и культура odessa джаза фестиваля трио сентября Теги: культура