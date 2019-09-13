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Дружина Райана Голінга поскаржилась на важке материнство
13.09.2019 22:05
Єва Мендес і Райан Гослінг - одна з найбільш "закритих" голлівудських пар. Вони рідко з'являються на публіці, а весь вільний час проводять з дітьми. Зірки виховують двох доньок: Есмеральду і Амаду.

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І, як зізналася Єва в інтерв'ю виданню Access Daily, у них з Райаном зовсім не залишається часу на романтику.

«Перш, ніж заводити дітей, ви повинні переконатися, що витримаєте все це. На щастя, нас підтримує сім'я. Мої батьки живуть близко. Батьки Райана в Канаді, але постійно приїжджають і проводять з нами дуже багато часу».

Єва також зізналася, що найскладніше - вкласти дітей спати:

«Звичайно, це дуже важко. Але це неймовірне почуття, коли ти закінчуєш день, діти сплять в ліжках, ми з Райаном виходимо і без слів розуміємо одне одного. Ми просто раді, що зробили це».

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