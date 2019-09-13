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Фанати сміються з товстої Брітні Спірс (Фото)
13.09.2019 23:57
Останні кілька років (особливо, коли Брітні Спірс почала зустрічатися з красунчиком Семом Асгарі) співачка активно займалася спортом - її пресу і розтяжці можна було тільки позаздрити.

Але зараз Брі не до спортзалу. Нагадаємо, останні місяці видалися для Спірс непростими - її колишній чоловік Кевін Федерлайн звинуватив її батька в жорстокому поводженні з онуком Шоном, потім за станом здоров'я Джеймі відмовився від опікунства над Брітні (тепер її справами і спілкуванням з лікарями займається її помічниця Джоді Монтгомері), і в результаті артистка опинилася в рехабі.

А зараз зірка приходить до тями в Гонолулу - вона взяла невелику відпустку і проводить дні на пляжі. Папараці сфотографували Спірс в маленькому жовтому бікіні, і фанати відзначили, що вона набрала вагу.

«Знову брюнетка, знову зайва вага - як в кінець нульових повернулися», - пишуть в Мережі.

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