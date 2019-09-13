|Фанати сміються з товстої Брітні Спірс (Фото)
|13.09.2019 23:57
|
Але зараз Брі не до спортзалу. Нагадаємо, останні місяці видалися для Спірс непростими - її колишній чоловік Кевін Федерлайн звинуватив її батька в жорстокому поводженні з онуком Шоном, потім за станом здоров'я Джеймі відмовився від опікунства над Брітні (тепер її справами і спілкуванням з лікарями займається її помічниця Джоді Монтгомері), і в результаті артистка опинилася в рехабі.
А зараз зірка приходить до тями в Гонолулу - вона взяла невелику відпустку і проводить дні на пляжі. Папараці сфотографували Спірс в маленькому жовтому бікіні, і фанати відзначили, що вона набрала вагу.
«Знову брюнетка, знову зайва вага - як в кінець нульових повернулися», - пишуть в Мережі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Поделитесь статьей с друзьями