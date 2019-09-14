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Не може схуднути після пологів: Новий вихід Меган Маркл у світ
14.09.2019 00:34
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Допис, поширений Meghan (@_duchess_of_sussex)



Меган Маркл повернулася до Лондона з Нью-Йорка, куди вона їздила підтримати Серену Вільямс у фіналі US Open. Майже відразу герцогиня приступила до роботи.

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Допис, поширений Meghan (@_duchess_of_sussex)



І ось Меган вперше офіційно вийшла в світ після декрету. Герцогиня відвідала запуск капсульної колекції одягу Smart Works в підтримку одноіменного благодійного фонду, який допомагає жінкам. Над створенням лінійки працювала сама герцогиня Сассекська і бренди Marks & Spencer, Jigsaw, John Lewis & Partners і Misha Nonoo.

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Допис, поширений 𝐅𝐨𝐫 𝐭𝐡𝐞 𝐌𝐞𝐥𝐚𝐧𝐢𝐧 𝐌𝐨𝐧𝐚 🖤 (@msmeghanmarkle)



Для виходу в світ Меган вибрала вбрання зі своєї нової колекції: сорочку Misha Nonoo і штани Jigsaw. Образ вона доповнила браслетами з колекції прикрас принцеси Діани. І, як повідомляють ЗМІ, ці браслети їй подарував принц Гаррі!

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Допис, поширений Meghan (@_duchess_of_sussex)


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