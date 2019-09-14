Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Meghan (@_duchess_of_sussex) 12 Вер 2019 р. о 7:11 PDT



Меган Маркл повернулася до Лондона з Нью-Йорка, куди вона їздила підтримати Серену Вільямс у фіналі US Open. Майже відразу герцогиня приступила до роботи.



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Meghan (@_duchess_of_sussex) 12 Вер 2019 р. о 6:30 PDT



І ось Меган вперше офіційно вийшла в світ після декрету. Герцогиня відвідала запуск капсульної колекції одягу Smart Works в підтримку одноіменного благодійного фонду, який допомагає жінкам. Над створенням лінійки працювала сама герцогиня Сассекська і бренди Marks & Spencer, Jigsaw, John Lewis & Partners і Misha Nonoo.



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений 𝐅𝐨𝐫 𝐭𝐡𝐞 𝐌𝐞𝐥𝐚𝐧𝐢𝐧 𝐌𝐨𝐧𝐚 🖤 (@msmeghanmarkle) 12 Вер 2019 р. о 8:11 PDT



Для виходу в світ Меган вибрала вбрання зі своєї нової колекції: сорочку Misha Nonoo і штани Jigsaw. Образ вона доповнила браслетами з колекції прикрас принцеси Діани. І, як повідомляють ЗМІ, ці браслети їй подарував принц Гаррі!















Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Meghan (@_duchess_of_sussex) 12 Вер 2019 р. о 6:12 PDT

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сводка.нет - Новости Украины и Мира



культура шоубиз и культура допис переглянути вер поширений instagram Теги: фішки