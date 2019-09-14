37-річна Кейт Міддлтон і 36-річний принц Вільям підтримують програму по захисту ментального здоров'я. Залучити до співпраці вони вирішили 62-річного Річарда Кертіса.







Герцоги Кемріджскі запросили режисера фільмів «Рок-хвиля» і «Щоденник Бріджит Джонс» в Кенсінгтонський палац. На закритій зустрічі вони запропонували Річарду взяти судьба в кампанії проекту Heads Together. Яку роль зіграє режисер, поки невідомо, але Кейт і Вільям не випадково вибрали саме його. Річард стикався з проблемою ментального здоров'я: він втратив сестру, яка покінчила життя самогубством. У 2017-му році на конференції, присвяченій ментальному здоров'ю, він зізнався, що не дивлячись на свій вплив і гроші, ніяк не зміг допомогти рідній людині.

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