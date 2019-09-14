|Ридай, Гаррі! Колишня принца Гаррі позує в крихітному бікіні
|14.09.2019 07:02
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32-річна британська співачка Еллі Голдінг не забуває балувати своїх шанувальників фотографіями з відпочинку і з задоволенням позує в крихітних бікіні.
Еллі Голдінг продемонструвала свій підтягнутий прес і струнку фігуру в бікіні від Burberry. Знаменитість влаштувала фотосесію на тлі захоплюючих пейзажів курорту. В якості прикрас співачка вибрала кілька блискучих золотих підвісок на ланцюжках і відповідні сережки-кільця.
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