Колишня кохана принца Гаррі насолоджується медовим місяцем зі своїм новоспеченим чоловіком.



32-річна британська співачка Еллі Голдінг не забуває балувати своїх шанувальників фотографіями з відпочинку і з задоволенням позує в крихітних бікіні.



Еллі Голдінг продемонструвала свій підтягнутий прес і струнку фігуру в бікіні від Burberry. Знаменитість влаштувала фотосесію на тлі захоплюючих пейзажів курорту. В якості прикрас співачка вибрала кілька блискучих золотих підвісок на ланцюжках і відповідні сережки-кільця.



