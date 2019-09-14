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Ридай, Гаррі! Колишня принца Гаррі позує в крихітному бікіні
14.09.2019 07:02
Колишня кохана принца Гаррі насолоджується медовим місяцем зі своїм новоспеченим чоловіком.

32-річна британська співачка Еллі Голдінг не забуває балувати своїх шанувальників фотографіями з відпочинку і з задоволенням позує в крихітних бікіні.

Еллі Голдінг продемонструвала свій підтягнутий прес і струнку фігуру в бікіні від Burberry. Знаменитість влаштувала фотосесію на тлі захоплюючих пейзажів курорту. В якості прикрас співачка вибрала кілька блискучих золотих підвісок на ланцюжках і відповідні сережки-кільця.

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