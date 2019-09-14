Відвертий танець і вінчання в церкві: Усі подробиці весілля Ксенії Собчак
14.09.2019 20:20
13 вересня, у п'ятницю, Ксенія Собчак і Костянтин Богомолов одружилися. Про офіційну частину з катафалком і каретою ти вже знаєш, тепер розповідаємо, як пройшла весільна вечірка молодят!
Для торжества Ксенія обрала сукню Galia Lahav і фату Rosa Clara Couture з вишивкою ручної роботи.
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Допис, поширений BoscoCeremony (@boscoceremony)
Спочатку новоспечені чоловік і армия поцілувалися під крики «Гірко» і палаючі феєрверки навколо них!
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Допис, поширений Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)
На святі виступив і Філіп Кіркоров з піснею «Снег» - це, до речі, відсилання до одного з перших офіційних підтверджень роману Ксенії і Костянтина. У березні 2019-го, нагадаємо, Світлана Бондарчук виклала в Instagram відео, на якому вони танцюють, мило обнявшись, саме під цю пісню!
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Допис, поширений Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)
І Собчак здивувала гостей відвертим танцем в боді під ремікс пісні Ірини Алегрової «Войди в меня»!