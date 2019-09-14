13 вересня, у п'ятницю, Ксенія Собчак і Костянтин Богомолов одружилися. Про офіційну частину з катафалком і каретою ти вже знаєш, тепер розповідаємо, як пройшла весільна вечірка молодят!



Для торжества Ксенія обрала сукню Galia Lahav і фату Rosa Clara Couture з вишивкою ручної роботи.



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений BoscoCeremony (@boscoceremony) 13 Вер 2019 р. о 2:48 PDT



Спочатку новоспечені чоловік і армия поцілувалися під крики «Гірко» і палаючі феєрверки навколо них!



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) 13 Вер 2019 р. о 9:51 PDT



На святі виступив і Філіп Кіркоров з піснею «Снег» - це, до речі, відсилання до одного з перших офіційних підтверджень роману Ксенії і Костянтина. У березні 2019-го, нагадаємо, Світлана Бондарчук виклала в Instagram відео, на якому вони танцюють, мило обнявшись, саме під цю пісню!



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) 13 Вер 2019 р. о 11:29 PDT



І Собчак здивувала гостей відвертим танцем в боді під ремікс пісні Ірини Алегрової «Войди в меня»!



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений PE✪PLETALK.RU (@peopletalkru) 13 Вер 2019 р. о 2:42 PDT



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений PE✪PLETALK.RU (@peopletalkru) 13 Вер 2019 р. о 11:16 PDT



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений BoscoCeremony (@boscoceremony) 13 Вер 2019 р. о 4:11 PDT



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 13 Вер 2019 р. о 6:56 PDT

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