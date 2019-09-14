|Кім Кардашьян назвала сестру дешевою шлюхою (Відео)
|14.09.2019 20:57
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У тізері серії показано, як Кім каже, що Кортні вкрала її стиль, а та потім розповідає комусь:
«Вона просто збожеволіла! Посилає мені такі бридкі повідомлення, говорить, що я «найбільша невдячна сучк@». Я їй відповіла, що вона просто дріб'язкова жінка».
Уже в наступному уривку сестри розмовляють по телефону, і Кім заявляє:
«Ти дешева шлюх@. Так, я дійсно займалася сексом на очах у всього світу, але я чесна, а ти будуєш із себе чорт знає кого і прикидаєшся великим гуманістом. Заткнись, б..дь».
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