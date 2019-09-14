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Кім Кардашьян назвала сестру дешевою шлюхою (Відео)
14.09.2019 20:57
Кім і Кортні Кардашьян часто сваряться: то Кім називає сестру «найнуднішою», то Кортні посилає її на три букви. І в новому випуску шоу KUWTK нас, здається, чекає новий скандал!

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У тізері серії показано, як Кім каже, що Кортні вкрала її стиль, а та потім розповідає комусь:

«Вона просто збожеволіла! Посилає мені такі бридкі повідомлення, говорить, що я «найбільша невдячна сучк@». Я їй відповіла, що вона просто дріб'язкова жінка».

Уже в наступному уривку сестри розмовляють по телефону, і Кім заявляє:

«Ти дешева шлюх@. Так, я дійсно займалася сексом на очах у всього світу, але я чесна, а ти будуєш із себе чорт знає кого і прикидаєшся великим гуманістом. Заткнись, б..дь».


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