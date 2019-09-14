Ми не можемо зрозуміти, чи помирилися Бруклін Бекхем і Хана Кросс, чи просто випадково опинилися разом на одній вечірці (і одночасно, до речі, пішли з неї), але у нас для Хани погані новини. Папараці сфотографували Брукліна на прогулянці в Лондоні з незнайомою дівчиною! А інсайдери розповіли The Sun, що на тій тусовці у нього була серйозна розмова з колишньою коханою, і зараз вони, мовляв, дійсно вирішили взяти паузу, щоб все обдумати.



