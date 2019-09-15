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Кайлі Дженнер знялась для Playboy і розповіла про секс з бойфрендом
15.09.2019 00:43
Кайлі Дженнер вперше знялася для американського Playboy, а креативним директором і автором деяких знімків став Тревіс Скотт. Він же, до речі, взяв для журналу інтерв'ю у коханої!

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Допис, поширений Kylie ✨ (@kyliejenner)



Кайлі відверто розповіла про їхнє інтимне життя і зізналася Скотту:

«Ти нагадуєш мені, що сексуальність і материнство можуть співіснувати. І той факт, що дівчина приймає свою сексуальність, не означає, що вона аморальна або що вона погана мати. Ти можеш бути сексуальною і залишатися крутою мамою. Багато людей кажуть, що народження дитини шкодить статевому життю, але я кажу зі свого досвіду, що це абсолютно не так!»

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Допис, поширений Kylie ✨ (@kyliejenner)



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Допис, поширений Kylie ✨ (@kyliejenner)


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