Кайлі Дженнер вперше знялася для американського Playboy, а креативним директором і автором деяких знімків став Тревіс Скотт. Він же, до речі, взяв для журналу інтерв'ю у коханої!



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Kylie ✨ (@kyliejenner) 13 Вер 2019 р. о 8:31 PDT



Кайлі відверто розповіла про їхнє інтимне життя і зізналася Скотту:



«Ти нагадуєш мені, що сексуальність і материнство можуть співіснувати. І той факт, що дівчина приймає свою сексуальність, не означає, що вона аморальна або що вона погана мати. Ти можеш бути сексуальною і залишатися крутою мамою. Багато людей кажуть, що народження дитини шкодить статевому життю, але я кажу зі свого досвіду, що це абсолютно не так!»



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Kylie ✨ (@kyliejenner) 13 Сер 2019 р. о 6:22 PDT



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Kylie ✨ (@kyliejenner) 13 Вер 2019 р. о 11:02 PDT

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