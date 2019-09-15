Наталка Карпа підтвердила чутки про вагітність.



На своїй сторінці в Instagram 38-річна зірка опублікувала коротенький відеоролик, у якому повідомляє про те, що вагітна первістком.



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Наталка КАРПА (@natalkakarpa) 12 Вер 2019 р. о 10:21 PDT



У відео співачка відповідає на найпоширеніше запитання щодо того, чи погладшала вона, чи вагітна.



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Зірка оголосила, що вже скоро стане мамою.



Українська співачка Наталка Карпа, яку



Співачка Наталка Карпа вагітна первістком – ЗМІ

підозрювали у вагітності, нарешті підтвердила твердження шанувальників.



На своїй сторінці в Instagram 38-річна зірка опублікувала коротенький відеоролик, у якому і повідомляє про те, що вагітна первістком.



У відео співачка відповідає на найпоширеніше запитання щодо того, чи погладшала вона, чи вагітна:



"Так, я набрала зайві кілограми, і так - я при надії. Ми чекаємо первістка", - зазначила артистка.

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