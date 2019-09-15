|Офіційно: Наталка Карпа вагітна первістком
|15.09.2019 05:58
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На своїй сторінці в Instagram 38-річна зірка опублікувала коротенький відеоролик, у якому повідомляє про те, що вагітна первістком.
У відео співачка відповідає на найпоширеніше запитання щодо того, чи погладшала вона, чи вагітна.
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Зірка оголосила, що вже скоро стане мамою.
Українська співачка Наталка Карпа, яку
Співачка Наталка Карпа вагітна первістком – ЗМІ
підозрювали у вагітності, нарешті підтвердила твердження шанувальників.
На своїй сторінці в Instagram 38-річна зірка опублікувала коротенький відеоролик, у якому і повідомляє про те, що вагітна первістком.
У відео співачка відповідає на найпоширеніше запитання щодо того, чи погладшала вона, чи вагітна:
"Так, я набрала зайві кілограми, і так - я при надії. Ми чекаємо первістка", - зазначила артистка.
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