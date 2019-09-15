|Дженніфер Лопес до вівтаря поведе її 11-річний син
|15.09.2019 07:11
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Професійний американський бейсболіст заінтригував шанувальників Джей Ло своїм недавнім виступом на ток-шоу Strahan, Sara and Keke. На питання про те, де буде проводитися торжество, Алекс загадково натякнув:
«До цього місця нас чекає довгий переліт».
На цю фразу Лопес пожартувала. Вона сказала, що вони ще точно нічого не знають щодо локації, а її бойфренд «просто базікає».
«Ми багато це обговорювали, але поки у нас немає ніяких конкретних планів», - сказала Лопес і додала, що вони ще навіть не визначилися з датою весілля. Але є одна деталь, в якій селебріті точно впевнена - на церемонії буде присутній її 11-річний син Максиміліан, який і поведе її до вівтаря.
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