Вчора, 14 вересня, президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою зустрівся із голлівудськими зірками: Мілою Куніс (яка за походженням - українка) та її чоловіком, Ештоном Катчером.



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Olena Zelenska (@olenazelenska_official) 14 Вер 2019 р. о 11:25 PDT



Про це повідомив як сам президент, так і перша леді в Facebook і Інстаграм.







Зустріч зі знаменитостями пройшла в рамках 16-го форуму Ялтинської Європейської Стратегії YES. Міла Куніс розповіла, що її не було в Україні більше 28 років. У минулому році вона відвідала місто, в якому народилася - Чернівці. При цьому в Києві актриса ніколи не була, і зазначила, що їй сподобалася столиця. Вона розповіла, що розмовляла із Зеленським про політику, технології, гендерну рівність, про те, як Україна перетвориться на країну, куди будуть приїжджати туристи.



Крім того, вони говорили про те, як відокремити уявлення про Україну від Росії. Вона також підкреслила, що Зеленський дуже щирий у тому, що він хоче зробити для України.







А Ештон Кутчер заявив, що Україна може стати технологічною наддержавою. Крім того, він похвалив Зеленського та його дружину Олену за хорошу англійську мову.





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