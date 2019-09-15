Фанати "Танців з зірками" нині будуть мати про що говорити!







Як стало відомо, суддя шоу Катерина Кухар стала на рушник щастя разом з Олександром Стояновим. Момент їх розписки опубліковано на сторінці каналу 1+1 в соцмережі Facebook.



"Прем’єри балету Національної опери України Катерина Кухар та Олександр Стоянов офіційно одружилися", - йдеться у підписі до відео.



Продовження весілля вся Україна побачить у прямому ефірі - весільну церемонію покажуть о 21:00 на каналі 1+1 у шоу "Танці з зірками 2019".