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Офіційно: Катерина Кухар вийшла заміж
15.09.2019 15:20
Фанати "Танців з зірками" нині будуть мати про що говорити!

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Як стало відомо, суддя шоу Катерина Кухар стала на рушник щастя разом з Олександром Стояновим. Момент їх розписки опубліковано на сторінці каналу 1+1 в соцмережі Facebook.

"Прем’єри балету Національної опери України Катерина Кухар та Олександр Стоянов офіційно одружилися", - йдеться у підписі до відео.

Продовження весілля вся Україна побачить у прямому ефірі - весільну церемонію покажуть о 21:00 на каналі 1+1 у шоу "Танці з зірками 2019".

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