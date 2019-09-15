|Кім Кардашьян і Каньє Вест постійно сваряться... через дочку
|15.09.2019 19:53
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Кім з'явилася на червоній доріжці премії Creative Arts Emmys в чорному вельветовому платті. І виглядала вона просто розкішно!
Правда, вдома зараз не все гладко. Нещодавно зірка розповіла в своєму шоу, що вони з Каньє посварилися через макіяж їх дочки Норт. Виявляється, Каньє категорично не схвалює, що Кім дозволяє Норт брати декоративну косметику. До слова, раніше в Instagram Кім було багато таких фото. Але фінальним акордом стала недавня вечірка друзів, де Норт з'явилася з червоною помадою:
«У мене тоді були великі проблеми вдома», - так описала Кім реакцію чоловіка. - Тепер ніякої косметики».
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