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Кім Кардашьян і Каньє Вест постійно сваряться... через дочку
15.09.2019 19:53
Кім Кардашьян виховує 4 дітей, випускає косметику, знімається в своєму шоу, вчиться на адвоката і встигає відвідувати світські заходи!

Кім з'явилася на червоній доріжці премії Creative Arts Emmys в чорному вельветовому платті. І виглядала вона просто розкішно!

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Правда, вдома зараз не все гладко. Нещодавно зірка розповіла в своєму шоу, що вони з Каньє посварилися через макіяж їх дочки Норт. Виявляється, Каньє категорично не схвалює, що Кім дозволяє Норт брати декоративну косметику. До слова, раніше в Instagram Кім було багато таких фото. Але фінальним акордом стала недавня вечірка друзів, де Норт з'явилася з червоною помадою:

«У мене тоді були великі проблеми вдома», - так описала Кім реакцію чоловіка. - Тепер ніякої косметики».

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