Кім Кардашьян виховує 4 дітей, випускає косметику, знімається в своєму шоу, вчиться на адвоката і встигає відвідувати світські заходи!



Кім з'явилася на червоній доріжці премії Creative Arts Emmys в чорному вельветовому платті. І виглядала вона просто розкішно!







Правда, вдома зараз не все гладко. Нещодавно зірка розповіла в своєму шоу, що вони з Каньє посварилися через макіяж їх дочки Норт. Виявляється, Каньє категорично не схвалює, що Кім дозволяє Норт брати декоративну косметику. До слова, раніше в Instagram Кім було багато таких фото. Але фінальним акордом стала недавня вечірка друзів, де Норт з'явилася з червоною помадою:



«У мене тоді були великі проблеми вдома», - так описала Кім реакцію чоловіка. - Тепер ніякої косметики».