Люблю себе кохану: Ірина Шейк позує біля фото Ірини Шейк
15.09.2019 21:10
Після розставання з Бредлі Купером Ірина Шейк жодного дня не сумувала: з головою поринула в роботу, а весь вільний час проводить з дочкою Леєю, мамою і подругою Стеллою Максвелл. І на цьому тижні моди в Нью-Йорку модель підірвала своїми виходами покази Oscar De La Renta і Brandon Maxwell.
Ну а сьогодні в Instagram модель опублікувала нове фото. Ірина позує в велосипедках і топіку на тлі своєї рекламної кампанії Calvin Klein.