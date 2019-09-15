Після розставання з Бредлі Купером Ірина Шейк жодного дня не сумувала: з головою поринула в роботу, а весь вільний час проводить з дочкою Леєю, мамою і подругою Стеллою Максвелл. І на цьому тижні моди в Нью-Йорку модель підірвала своїми виходами покази Oscar De La Renta і Brandon Maxwell.



Ну а сьогодні в Instagram модель опублікувала нове фото. Ірина позує в велосипедках і топіку на тлі своєї рекламної кампанії Calvin Klein.



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений irinashayk (@irinashayk) 14 Вер 2019 р. о 1:20 PDT

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