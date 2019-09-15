Цієї п'ятниці вся світська Москва гуляла на весіллі Ксенії Собчак і Костянтина Богомолова. І гостей чекало чимало сюрпризів: молодята в РАГС вирушили на чорному катафалку з написом «Поки смерть не розлучить нас», а до церкви - в кареті. І ще Собчак здивувала гостей відвертим танцем в боді під ремікс пісні Ірини Аллегрової «Войди в меня»!







На наступний день в ефір вийшло шоу «Привет, Андрей», де в гості до Андрія Малахова прийшли мама Ксенії, Людмила Нарусова, свідки молодят - Андрій Колесников, Андрій Бартенєв та Анастасія Волочкова (яка відмовилася виступати на весіллі через конфлікт з журналісткою) - і організатор весілля.



Церемонію прокоментувала Людмила Нарусова:



«Ти ж знаєш, там режисер Богомолов все це придумав, але від мене це зберігали в страшному секреті і нічого заздалегідь не говорили. І коли я вийшла з РАГСу в відповідних почуттях і під дверима прямо побачила катафалк, я вирішила, що прям зараз мене туди ось - і повезуть за призначенням. Але це був такий шок для мене, що я від нього, чесно кажучи, ще не відійшла. Так що прошу мене вибачити, якщо буду плутатися в словах. Свого часу я теж вінчалася з моїм чоловіком. І вважаю, що це, може банально, шлюб, який укладається на небесах», - розповіла вона.



А на питання, що мама Ксенії думає про Богомолова, вона відповіла:



«Сподіваюся, що своє уявлення про нього я складу найближчим часом, але поки ми разом провели тільки відпустку в липні з його донькою і з Платоном. Ми відпочивали на Сардинії. Але він прекрасний режисер!»



Цікаво, що Андрій присвятив передачу весіллі Ксенії, враховуючи, що вже кілька днів в Мережі всі обговорюють чутки про те, що Собчак стане новою ведучою «Пусть говорят». Спочатку в Telegram-каналі Baza написали, що Ксенія візьметься за «Пусть говорят», а пізніше на сайті Першого з'явився ролик з Собчак, в якому вона говорить по телефону:



«Привіт, Андрій. Він мені зробив пропозицію, від якої неможливо відмовитися. Вона змінить все моє життя».

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