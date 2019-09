Вчора, 15 вересня, принц Гаррі відсвяткував свій 35-ий день народження. Його кохана армия, герцогиня Сассекська, дуже романтично привітала його з цим святом.



Меган опублікувала колаж з фотографій принца, а також привітала його з днем ​​народження:



"Твоя робота над тими речами, про які ти дбаєш, надихає мене кожен день. Ти - найкращий чоловік і приголомшливий батько для нашого сина. Ми тебе любимо. Щасливого дня народження", - йдеться у підписі.



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) 15 Вер 2019 р. о 12:01 PDT



А ще Маркл представила нове фото з хрестин Арчі:



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Harry and Meghan (@harrysmeghan) 15 Вер 2019 р. о 2:26 PDT

