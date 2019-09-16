|Меган Маркл копіює поведінку принцеси Діани
|16.09.2019 06:16
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В цей день на герцогині Сассекському були сережки і браслет, які колись так любила носити Леді Ді. Однак, фахівці з етикету відзначили ще один характерний жест в пам'ять про легендарну матір свого чоловіка. Це обійми! Як пишуть експерти, близький тілесний контакт, який регулярно демонструє Меган, - не просто звичка чи тактильна особливість герцогині, а цілком продуманий і усвідомлений жест.
Таким чином, армия Гаррі підкреслює, що не готова проміняти емпатію на відстороненість, притаманну королівському протоколу. Як, наприклад, це робить Кейт Міддлтон. Герцогиня Кембриджська вітається з усіма на відстані, виключно за руку, роблячи рідкісний виняток з дітьми. Як коментують експерти, така поведінка властива жінці, яка знає, що саме вона - майбутня королева.
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