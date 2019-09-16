Регіна Тодоренко не показує обличчя сина публіці і рідко говорить про нього.







Але нещодавно ведуча зізналася, що вони з чоловіком думали назвати дитину Платоном. Але, побачивши малюка, вирішили, що ім'я Михайло йому підходить більше:



"У нас був десяток якихось дивних імен, які не дивних, звичайних, може, для когось. Платон був. Слава Богу, коли всі інші діти кричали в пологовому будинку, він добре спав і давав нам відпочити. Я кажу: подивися, він прям дуже схожий на ведмедя. Але ведмідь - він Міша, Майкл, Мішель, будь-які можуть бути інтерпретації ", - ділиться Регіна.



До слова, чоловік і жінка вже похрестили дитину. Регіна зазначає, що для неї це настільки таємниче, що вона навіть не казала про це своїм шанувальникам. Тодоренко лише зазначила, що хрещеною мамою Михайла стала її двоюрідна сестра:



"Ой, ну я не знаю, це таке священне таїнство, ми нікому не розповідаємо. У нас дуже близькі наші родичі, товариші стали хрещеними, в тому числі і моя сестра", - зізналася Регіна.

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