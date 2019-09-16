Меган Маркл частенько порушує королівський протокол - то плаття занадто коротке, то вони з принцом Гаррі цілуються на публіці. Але, виявляється, деяких традицій герцогиня все-таки дотримується.







Британець Едмунд Фрай, засновник школи етикету Rose Tree Cottage (вона, до речі, знаходиться в США), розповів, що саме він готував Меган до життя в королівському палаці і першого офіційного чаювання з королевою.



«Вона приходила до мене перед переїздом. Зараз молоді не знають, що таке фарфор, як поводитися з чашкою або блюдцем, що робити з виделкою і ножем. Вона записалася до нас на двогодинний урок».



Ось кілька правил:



Руки повинні лежати на колінах, а не на столі.



Не тряси серветкою, щоб розкрити. Акуратно розверни і поклади на коліна в згорнутому навпіл вигляді згином від себе.



Хліб слід відламувати і відривати, а не різати.



Чайна ложка не повинна перебувати в чашці. Тільки на блюдці!



Скибочку лимона кладуть в чашку з чаєм, ложкою видавлюють сік, а залишки дістають і кладуть на край блюдця.

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