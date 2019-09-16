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Меган Маркл знає, як підготуватися до чаювання з королевою
16.09.2019 19:49
Меган Маркл частенько порушує королівський протокол - то плаття занадто коротке, то вони з принцом Гаррі цілуються на публіці. Але, виявляється, деяких традицій герцогиня все-таки дотримується.

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Британець Едмунд Фрай, засновник школи етикету Rose Tree Cottage (вона, до речі, знаходиться в США), розповів, що саме він готував Меган до життя в королівському палаці і першого офіційного чаювання з королевою.

«Вона приходила до мене перед переїздом. Зараз молоді не знають, що таке фарфор, як поводитися з чашкою або блюдцем, що робити з виделкою і ножем. Вона записалася до нас на двогодинний урок».

Ось кілька правил:

Руки повинні лежати на колінах, а не на столі.

Не тряси серветкою, щоб розкрити. Акуратно розверни і поклади на коліна в згорнутому навпіл вигляді згином від себе.

Хліб слід відламувати і відривати, а не різати.

Чайна ложка не повинна перебувати в чашці. Тільки на блюдці!

Скибочку лимона кладуть в чашку з чаєм, ложкою видавлюють сік, а залишки дістають і кладуть на край блюдця.

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