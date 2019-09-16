|Меган Маркл знає, як підготуватися до чаювання з королевою
|16.09.2019 19:49
|
Британець Едмунд Фрай, засновник школи етикету Rose Tree Cottage (вона, до речі, знаходиться в США), розповів, що саме він готував Меган до життя в королівському палаці і першого офіційного чаювання з королевою.
«Вона приходила до мене перед переїздом. Зараз молоді не знають, що таке фарфор, як поводитися з чашкою або блюдцем, що робити з виделкою і ножем. Вона записалася до нас на двогодинний урок».
Ось кілька правил:
Руки повинні лежати на колінах, а не на столі.
Не тряси серветкою, щоб розкрити. Акуратно розверни і поклади на коліна в згорнутому навпіл вигляді згином від себе.
Хліб слід відламувати і відривати, а не різати.
Чайна ложка не повинна перебувати в чашці. Тільки на блюдці!
Скибочку лимона кладуть в чашку з чаєм, ложкою видавлюють сік, а залишки дістають і кладуть на край блюдця.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Поделитесь статьей с друзьями