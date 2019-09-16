Боса і без бюстгальтера: Джіджі Хадід на подіумі Marc Jacobs
16.09.2019 21:02
Показ Marc Jacobs був фінальним (і одним з найяскравіших) на Тижні моди в Нью-Йорку, що закінчилася 11 вересня. Моделі ходили по подіуму в кольорових костюмах і сукнях, і на гігантських підборах. Всі, крім Джіджі Хадід. Вона пройшлася на шоу босоніж.
Глядачі думали, що так і повинно бути. Але, виявляється, прямо перед виходом на подіум у Джіджі зламався каблук. Про це розповіла в своєму Instagram стиліст показу Кеті Гранд.