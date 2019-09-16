|ЗМІ: Девід Бекхем зраджує Вікторії
|16.09.2019 23:11
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«Я нервувала перед поїздкою. І сказала Девіду: Господи, про що ми будемо говорити один одному, коли залишимося наодинці? Але в результаті ми багато розмовляли і сміялися. І навіть не говорили про дітей і роботу».
Правда, в Мережі знову критикують їх шлюб. А все через фото Девіда з незнайомкою на футбольному стадіоні. Нібито спортсмен занадто мило базікав з невідомою жінкою. І де ж ця тонка грань між ввічливістю і фліртом?
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