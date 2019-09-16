У цьому липні Девід і Вікторія Бекхем відзначали 20-ту річницю весілля. Пара відправилася на вихідні в Версаль! Але, виявляється, перед поїздкою Вікторія дуже переживала за їх відносини з чоловіком. Про це вона розповіла в новому інтерв'ю The Telegraph:



«Я нервувала перед поїздкою. І сказала Девіду: Господи, про що ми будемо говорити один одному, коли залишимося наодинці? Але в результаті ми багато розмовляли і сміялися. І навіть не говорили про дітей і роботу».



Правда, в Мережі знову критикують їх шлюб. А все через фото Девіда з незнайомкою на футбольному стадіоні. Нібито спортсмен занадто мило базікав з невідомою жінкою. І де ж ця тонка грань між ввічливістю і фліртом?



