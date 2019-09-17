Останнім часом 38-річна Меган Маркл і 35-річний принц Гаррі своїми діями засмучували 93-річну Єлизавету II. У зв'язку з цим, королева не бажає чути їх імена в своїй присутності.



Зараз Її Величність знаходиться в своєму шотландському маєтку Балморал. Як повідомляють інсайдери, гостей резиденції заздалегідь попереджають, що з Єлизаветою II не варто заводити мову про онука і його дружину, щоб розмова пройшла гладко. Журналіст Квентін Леттс розповів, що його друг був запрошений на верхову їзду з королевою і отримав пораду: говорити про що завгодно, але тільки не про Сассекських.



Єлизавета II розчарована тим, що Гаррі і Меган регулярно потрапляють під хвилю критики. Їй не подобається, як вони ведуть публічне життя і нехтують правилами. Наприклад, недавно Маркл поїхала в Нью-Йорк, відкинувши запрошення Її Величності погостювати в Балморалі.





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