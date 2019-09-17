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Кейт Міддлтон вчетверте вагітна: проговорилась принцеса Шарлотта
17.09.2019 06:15
Принцеса Шарлотта ходить до школи і там дівчинка підігріла чутки про те, що в сімействі Кембриджських з'явиться ще один малюк.

У перший тиждень навчання Шарлотта вразила педагогів фразою про те, що у неї з'явиться сестричка. Інсайдер розповів, що дівчинка виглядала впевнено, кажучи про поповнення в родині:

«У матусі буде ще одна дівчинка», - поділилася вона зі своїми подругами.

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Те, що це дійсно може статися, підтверджують і зовнішні зміни Кейт Міддлтон. У день, коли вона разом з чоловіком відводила дітей в школу, шанувальники помітили, що герцогиня висвітлила волосся і трохи підстриглася. А Міддлтон завжди змінювала зачіску перед вагітністю.

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