|Кейт Міддлтон вчетверте вагітна: проговорилась принцеса Шарлотта
|17.09.2019 06:15
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У перший тиждень навчання Шарлотта вразила педагогів фразою про те, що у неї з'явиться сестричка. Інсайдер розповів, що дівчинка виглядала впевнено, кажучи про поповнення в родині:
«У матусі буде ще одна дівчинка», - поділилася вона зі своїми подругами.
Те, що це дійсно може статися, підтверджують і зовнішні зміни Кейт Міддлтон. У день, коли вона разом з чоловіком відводила дітей в школу, шанувальники помітили, що герцогиня висвітлила волосся і трохи підстриглася. А Міддлтон завжди змінювала зачіску перед вагітністю.
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