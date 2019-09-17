Кріштіану Роналду інтерв'ю дає рідко, але влучно. Футболіст розповів Пірсу Моргану про свою кохану, Джорджину Родрігес, виховання дітей, про стосунки з батьком і скандал про зґвалтування!







Роналду заявив, що мріє одружитися на Родрігес, «тому що про це мріє його мама»:



«Джорджина прекрасна мама, і я нею дуже пишаюся. Звичайно, я люблю її. І одного разу ми одружимося».



Пірс показав футболістові відео, записане незадовго до від'їзду Кріштіану на відбіркові матчі Чемпіонату світу, на якому його батько каже: «Я дуже пишаюся сином». Роналду не стримав емоцій:



«Я ніколи раніше не бачив це відео. Я думав, що інтерв'ю буде кумедним, але не очікував, що буду плакати. Я не знаю, де ви знайшли це відео. Мені потрібне воно, хочу показати його своїй сім'ї. Я не знав свого батька на 100 відсотків. Він був алкоголіком. У нас ніколи не було звичайних розмов по душах. Все було дуже складно. Він не побачив, як я став номером один, не застав всіх моїх нагород», - заявив футболіст.

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