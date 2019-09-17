Цієї весни Кім і Каньє стали батьками в четвертий раз. Сурогатна мати народила парі сина, якого вони назвали Псалм Вест.







І в недавньому інтерв'ю Кендалл Дженнер розповіла, що вона думає про ім'я сина сестри:



«Кім вибрала ім'я, яке мені навіть не подобалося. Звичайно, всі імена були красивими, але я хотіла інше».



І Кім не стала мовчати. У новому інтерв'ю зірка заявила:



«Я знаю, що сказала Кендалл. По-перше, спочатку скажи це мені, а не говори про це на телебаченні», - пожартувала Кім.



А потім зірка розповіла, як насправді вони вибирали ім'я майбутній дитині:



«Я покликала Кендалл і Кайлі до себе, щоб визначитися з ім'ям майбутньої дитини. Ми довго вибирали, і в кінцевому підсумку нам з Кайлі сподобалося, як звучить Псалм. Я думаю, що Кендалл була трохи озлоблена, так як вона вболівала за ім'я Феллон», - поділилася Кім.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сводка.нет - Новости Украины и Мира



культура шоубиз и культура кім імя кендалл розповіла інтервю Теги: діти та сім\'я