|Кендалл Дженнер заявила, що їй не подобається ім"я сина Кім. Що відповіла Кардашьян?
|17.09.2019 21:03
|
І в недавньому інтерв'ю Кендалл Дженнер розповіла, що вона думає про ім'я сина сестри:
«Кім вибрала ім'я, яке мені навіть не подобалося. Звичайно, всі імена були красивими, але я хотіла інше».
І Кім не стала мовчати. У новому інтерв'ю зірка заявила:
«Я знаю, що сказала Кендалл. По-перше, спочатку скажи це мені, а не говори про це на телебаченні», - пожартувала Кім.
А потім зірка розповіла, як насправді вони вибирали ім'я майбутній дитині:
«Я покликала Кендалл і Кайлі до себе, щоб визначитися з ім'ям майбутньої дитини. Ми довго вибирали, і в кінцевому підсумку нам з Кайлі сподобалося, як звучить Псалм. Я думаю, що Кендалл була трохи озлоблена, так як вона вболівала за ім'я Феллон», - поділилася Кім.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Поделитесь статьей с друзьями