|"Наді мною знущалися": відверте зізнання Вікторії Бекхем
|17.09.2019 22:54
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Якщо зараз дизайнер впевнена в собі жінка, що володіє модною імперією і виховує чотирьох дітей, то в підлітковому віці вона страждала від комплексів. У старшій школі її не тільки дражнили, а й кидали в неї речами. Однак гіркий досвід допоміг їй у вихованні доньки Харпер. За словами Вікторії, вона вчить дитину доброті на власному прикладі.
«Наді мною знущалися в школі, морально і фізично. З Харпер я часто говорю про те, що дівчатка мають бути добрі до дівчаток», - поділилася модельєр.
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