Погода, Новости, загрузка...
"Наді мною знущалися": відверте зізнання Вікторії Бекхем
17.09.2019 22:54
45-річна Вікторія Бекхем стала героїнею нового номера журналу Glamour. Вона взяла судьба у фотосесії та дала відверте інтерв'ю.

Якщо зараз дизайнер впевнена в собі жінка, що володіє модною імперією і виховує чотирьох дітей, то в підлітковому віці вона страждала від комплексів. У старшій школі її не тільки дражнили, а й кидали в неї речами. Однак гіркий досвід допоміг їй у вихованні доньки Харпер. За словами Вікторії, вона вчить дитину доброті на власному прикладі.

«Наді мною знущалися в школі, морально і фізично. З Харпер я часто говорю про те, що дівчатка мають бути добрі до дівчаток», - поділилася модельєр.

9225_055ba117fd9595615b90e15e3311067d.jpg (99.39 Kb)

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий