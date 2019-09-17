22-річна Белла Хадід часто демонструє на подіумі і світських раутах напівголі образи. Але тепер модель вирішила відверто одягатися і в повсякденному житті.



Папараці «зловили» зірку подіумів після показу Burberry. На Беллі був бежевий напівплащ, який ледве прикривав її оголені груди в прозорому топі. Втім, модель навіть не намагалася ховати тіло. Нібито не помічаючи, що на ній не вистачає білизни, модель пройшла в ресторан в слід за сестрою. Після появи знімків в Мережі, користувачі припустили, що після розставання з The Weeknd Хадід пустилася «у всі тяжкі», щоб знайти нового залицяльника.



