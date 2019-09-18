|Дженніфер Лоуренс таємно вийшла заміж
|18.09.2019 00:08
|
За прикладом Хейлі і Джастіна Бібер, актриса і галерист пішли в бюро одружень. За словами очевидців, на розпис пару супроводжували два охоронці, фотограф і друг.
«Коли ти приходиш за своїм свідоцтвом про шлюб, а повз тебе проходить Дженніфер Лоуренс, щоб вийти заміж. Так, народ, ратуша класне місце!»- написав один з відвідувачів бюро в Tweeter, який пізніше був вилучений.
Очевидно, представники актриси не поспішають поширювати новину про її заміжжя. Але в Мережі інформація поширюється зі швидкістю світла.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Поделитесь статьей с друзьями