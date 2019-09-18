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Бруклін Бекхем повернувся до колишньої дівчини, яка танцює тверк
18.09.2019 06:01
20-річний спадкоємець Вікторії і Девіда Бекхем провів вечір у компанії своєї колишньої коханої, 29-річної Лексі Пантерра. Бруклін поводився рішуче по відношенню до неї.

У Лондоні відбулася вечірка LOVE & YouTube Fashion Week Party, гостями якої стали багато британських трендсеттерів і модників. Початківець фешн-фотограф Бекхем-молодший, який завсідник подібних заходів, не нудьгував на самоті. За словами інсайдерів, він цілувався і веселився разом зі співачкою Лексі Пантерра.

Нагадаємо, Лексі прославилася своїми роликами, на яких танцює тверк. Зараз же дівчина будує кар'єру співачки.

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