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Поліна Логунова поскаржилася на няню своєї дочки
18.09.2019 06:58
Поліна Логунова зізналася в передачі "Життя відоміх людей", що вони з чоловіком змінили вже три чи чотири няні, але жодна з них не підійшла.

"Всі вони нахабні, дуже люблять хапати бабло, а працювати не хочуть. Одного разу ми навіть поставили таку камеру, щоб стежити, що робить няня. Вона просто прийшла, сиділа собі на дивані, дивилася телевізор, а дитина була сама по собі. Вона не займалася нею. А якось наша консьєржка мені розповіла, що одна з нянь дуже жорстоко поводилася з Богданою. Виявилося, що вона насильно її садила в коляску, ще щось робила", - розповіла Поліна Логунова.

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