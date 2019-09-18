Поліна Логунова зізналася в передачі "Життя відоміх людей", що вони з чоловіком змінили вже три чи чотири няні, але жодна з них не підійшла.



"Всі вони нахабні, дуже люблять хапати бабло, а працювати не хочуть. Одного разу ми навіть поставили таку камеру, щоб стежити, що робить няня. Вона просто прийшла, сиділа собі на дивані, дивилася телевізор, а дитина була сама по собі. Вона не займалася нею. А якось наша консьєржка мені розповіла, що одна з нянь дуже жорстоко поводилася з Богданою. Виявилося, що вона насильно її садила в коляску, ще щось робила", - розповіла Поліна Логунова.



