Польская актриса и певица Йоанна Моро, сыгравшая Анну Герман, выступит в Киеве 21 сентября 2019 года в 18:00 в Новопетровском доме культуры, состоится сольный концерт популярной польской актрисы театра и кино, певицы – Йоанны Моро (Joanna Moro). Многим поклонникам творчества Моро, прежде только, интересно будет услышать известные песни, прозвучавшие в биографической киноленте о жизни и творчестве польской певицы Анны Герман «Анна Герман. Тайна белого ангела», в которой Йоанна Моро сыграла главную роль. В исполнении Йоанны прозвучат легендарные хиты Анны Герман «Эхо любви», «Надежда», «Однажды в год сады цветут» и другие, также певица исполнит песни на польском, английском и других языках. На одной сцене вместе с Йоанной выступит один из лучших музыкальных коллективов Украины – G-АRT #всепоцимбалах! Популярная группа исполняет собственные смелые интерпретации мировых рок-хитов и классической музыки на цимбалах, также в арсенале коллектива музыка народов мира и авторские произведения. Дата: 21 сентября 2019 Место: Новопетровский дом культуры (с. Новые Петровцы, Вышгородский район, Киевская обл.) По вопросам приобретения билетов: +38 096 257 88 69 (Алена) Аккредитация журналистов: +38 097 779 94 95 (Алла Хылько) Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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